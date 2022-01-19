Писатель Захид Махмуди будет похоронен в Кукморском районе РТ

Скончавшийся вчера писатель и сценарист Захид Махмуди будет похоронен на родине — в Кукморском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сын писателя Фанис Камал.

Захид Махмуди умер вчера на 62-м году жизни, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Махмуди родился 4 июля 1960 года в Кукморе. Окончил Казанский институт культуры, служил в армии, после работал в районной газете. Затем был редактором детских передач на радио «Татарстан», работал в газетах «Шәһри Казан», «Авыл» и журнале «Татарстан», трудился редактором отдела газеты союза писателей РТ «Әдәби җомга».

Первые рассказы и повести Махмуди начал писать в 1980-х годах. Большинство его произведений выдержано в сатирическом духе.