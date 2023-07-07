«Пилоты оценили интересный ландшафт Татарстана»: стартовал первый день «Шелкового пути»

Сегодня утром стартовал первый гоночный день ралли «Шелковый путь». У села Державино в Лаишевском районе Татарстана в путь отправились автомобили, в том числе грузовые, квадроциклы, багги, мотовездеходы и мотоциклы.

Посмотреть на запуск масштабного спортивного события собрались гости со всей республики. Для участников и гостей мероприятия был организован концерт, в котором приняли участие местные артисты, открылись точки общепита, благоустроены места для отдыха.

Руководитель ралли «Шелковый путь», семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин рассказал, что сегодня стартовал первый гоночный день, впереди у спортсменов 142 километра по холмистой и извилистой местности республики — до села Катмыш в Мамадышском районе. Здесь пройдет финиш первого этапа ралли.

«Сразу скажу: на спортивном языке – это первый рабочий спортивный участок, потому что буквально со старта начинаются повороты, спуски, подъемы и различные ямы. Участникам нужно будет катиться, почувствовать машины, сработаться со штурманом и в дальнейшем выступить так, чтобы успешно финишировать в Москве, у стен Кремля», – поделился Чагин.

По предыдущим годам гонки все пилоты оценили интересный рельеф и ландшафт Татарстана. «Здесь не просто ровная степь, а извилистая и холмистая местность. И в первый день такая трасса очень полезна пилотам. Спортсмены сразу включатся в бой, почувствуют пилотирование, а дальше им уже будет полегче», – рассказал о нюансах гонки семикратный победитель ралли «Дакар».

Погодные условия также могут повлиять на динамику гонки. Если вдруг пойдут дожди, то от участников гонки будет требоваться ювелирное пилотирование, им придется ехать по скользкой трассе, добавил Чагин. При этом даже у пилотов с большим опытом машина с мощным мотором может уйти в сторону. А новички из середины таблицы, наоборот, могут стать лидерами в эти дни.

«В России дожди случаются. Иногда неожиданно. Дождь дает больше интересных моментов в гонке. Н у а в Татарстане сегодня прекрасная солнечная погода, он провожает пилотов с улыбкой и желает им хорошей дороги», – заметил Чагин.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказал, почему село Державино стало стартовой площадкой для ралли.

«Лаишевский район – это пригород Казани, позиционируется как туристический район. Места здесь очень заметные и красивые. А на днях мы будем праздновать 280-летний юбилей Гавриила Романовича Державина, в честь которого названо село, первого министра юстиции Российской империи, литератора и поэта. Это будет событие для всего русского и тюркского мира», – поделился руководитель муниципального района.

«Шелковый путь» проходит в тринадцатый раз. Накануне гонки пилотов встретили у стен Кремля, на площади Тысячелетия в Казани. На газонах площади собрались тысячи людей. Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал спортсменов, пожелали им удачи.

Гонка состоит из девяти этапов, которые протянутся по территории 13 регионов России. В заезде участвуют 98 экипажей. Общая протяженность дистанции составит 5247 километров, более половины которых придутся на спортивные спецучастки. Финиш ралли пройдет 15 июля на Васильевском спуске у стен московского Кремля.