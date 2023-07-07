Древнейшая дорога, связавшая Евразию: в Татарстане стартует ралли «Шелковый путь – 2023»

Владимир Чагин много говорил о длительной подготовке к мероприятию и тепло поблагодарил всех партнеров и спонсоров гонки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будет большое количество нестандартных решений»

Ралли «Шелковый путь» начнется сегодня утром – автомобили, в том числе грузовые, квадроциклы и мотоциклы стартуют у поселка Державино в Лаишевском районе Татарстана.

Гонки продлятся 9 дней, в них будут участвовать 98 экипажей. Маршрут пройдет по территории 13 регионов: Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежско, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Московской областей и Москвы.

Протяженность трассы – 5,3 тыс. километров, из них скоростные участки – 2,3 тыс. километров.

Участников ждут девять этапов. Дистанция составит более пяти тысяч километров Фото: Владимир Васильев / «Татар-Информ»

«Мы сделали все, чтобы гонка запомнилась участникам на всю жизнь. Будет большое количество нестандартных решений», – заявил накануне журналистам руководитель ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» Владимир Чагин.

Главными фаворитами «Шелкового пути» считаются российский КАМАЗ и белорусский МАЗ. Вклинуться в борьбу с ними намерен дебютант турнира – «Урал».

В общей же сложности на старт выйдут представители 23 стран – России, Белоруссии, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Сербии, Израиля, Кипра, Албании, Латвии, Литвы, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Сирии, Афганистана, Ливана, Ирака, Ирана и Абхазии.

Главными фаворитами «Шелкового пути» традиционно станут российский КАМАЗ и белорусский МАЗ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На шоу разыграли квадроцикл

Накануне на площади Тысячелетия в Казани прошла масштабная праздничная программа, посвященная началу соревнований. Ради нее пришлось перекрыть даже часть центра города.

Гостей развлекали музыкальные коллективы, были показаны хореографические номера,в том числе с элементами татарских народных танцев и в честь 10-летия Универсиады в Казани, которое отмечается в эти дни.

Завораживающие трюки показали мото- и квадрофристайлеры. Во время шоу даже разыграли среди зрителей квадроцикл.

Все присутствующие на мероприятии увидели трюковые представления мото- и квадрофристайлеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одной из самых популярных локаций на церемонии открытия стал стенд, представляющий проект «Армия – это сила», организованный при поддержке Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Его посетителям предлагалось поучаствовать в мастер-классах по армрестлингу и гиревому спорту.

Напутственные слова дал глава МИД

В церемонии участвовали Раис РТ Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Они осмотрели технику, которая будет прелдставлена на ралли, а также пообщались с членами экипажей. Под стенами Казанского Кремля собрались все экипажи – на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках Т1 и Т2, багги Т3, грузовиках.

Рустам Минниханов отметил, что для Татарстана – большая честь принимать проведение ралли-рейда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель республики отметил, что «Шелковый путь» поражает масштабом участников – приехали представители из более чем 20 государств.

«Для нас это большая честь – сегодня 23 страны, 98 экипажей стартуют в ралли «Шелковый путь». Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная. Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей. В добрый путь», – заявил Минниханов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, специально приехавший в Казань ради ралли, пожелал удачи и побед всем участникам состязаний. Он подчеркнул, насколько важно в непростое для России время проводить подобные соревнования.

Сергей Лавров тепло приветствовал участников ралли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что ралли проходит по древнейшему торговому маршруту, соединявшего евразийское пространство. «Рад присутствовать на этом фантастическом мероприятии. Эта встреча знаменует проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые будут участвовать в этой гонке. Этот маршрут является древнейшей дорогой, связавшей всю нашу огромную Евразию: территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки и религию. Желаю всем участникам удачи и побед», – заявил глава МИД.

Завершится «Шелковый путь – 2023» 15 июля финишем на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»