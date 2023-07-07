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Древнейшая дорога, связавшая Евразию: в Татарстане стартует ралли «Шелковый путь – 2023»
Международное ралли «Шелковый путь» начинается сегодня в Татарстане. Гонки пройдут по территории 13 регионов России. За пальму первенства в течение 9 дней будут биться экипажи из 23 стран. Как накануне в Казани прошла красочная церемония открытия состязаний и в чем их особенность в этом году – в материале «ТИ-Спорт».
«Будет большое количество нестандартных решений»
Ралли «Шелковый путь» начнется сегодня утром – автомобили, в том числе грузовые, квадроциклы и мотоциклы стартуют у поселка Державино в Лаишевском районе Татарстана.
Гонки продлятся 9 дней, в них будут участвовать 98 экипажей. Маршрут пройдет по территории 13 регионов: Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Воронежско, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Московской областей и Москвы.
Протяженность трассы – 5,3 тыс. километров, из них скоростные участки – 2,3 тыс. километров.
«Мы сделали все, чтобы гонка запомнилась участникам на всю жизнь. Будет большое количество нестандартных решений», – заявил накануне журналистам руководитель ралли «Шелковый путь», семикратный победитель «Ралли Дакар» Владимир Чагин.
Главными фаворитами «Шелкового пути» считаются российский КАМАЗ и белорусский МАЗ. Вклинуться в борьбу с ними намерен дебютант турнира – «Урал».
В общей же сложности на старт выйдут представители 23 стран – России, Белоруссии, Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Сербии, Израиля, Кипра, Албании, Латвии, Литвы, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Сирии, Афганистана, Ливана, Ирака, Ирана и Абхазии.
На шоу разыграли квадроцикл
Накануне на площади Тысячелетия в Казани прошла масштабная праздничная программа, посвященная началу соревнований. Ради нее пришлось перекрыть даже часть центра города.
Гостей развлекали музыкальные коллективы, были показаны хореографические номера,в том числе с элементами татарских народных танцев и в честь 10-летия Универсиады в Казани, которое отмечается в эти дни.
Завораживающие трюки показали мото- и квадрофристайлеры. Во время шоу даже разыграли среди зрителей квадроцикл.
Одной из самых популярных локаций на церемонии открытия стал стенд, представляющий проект «Армия – это сила», организованный при поддержке Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Его посетителям предлагалось поучаствовать в мастер-классах по армрестлингу и гиревому спорту.
Напутственные слова дал глава МИД
В церемонии участвовали Раис РТ Рустам Минниханов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Они осмотрели технику, которая будет прелдставлена на ралли, а также пообщались с членами экипажей. Под стенами Казанского Кремля собрались все экипажи – на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках Т1 и Т2, багги Т3, грузовиках.
Руководитель республики отметил, что «Шелковый путь» поражает масштабом участников – приехали представители из более чем 20 государств.
«Для нас это большая честь – сегодня 23 страны, 98 экипажей стартуют в ралли «Шелковый путь». Для нашей республики это очень важно, республика у нас автомобильная. Любой вид технического спорта у нас пользуется большим спросом. Я хотел бы поблагодарить участников ралли, гостей нашего праздника и, конечно, казанцев за то, что вы так тепло принимаете наших гостей. В добрый путь», – заявил Минниханов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, специально приехавший в Казань ради ралли, пожелал удачи и побед всем участникам состязаний. Он подчеркнул, насколько важно в непростое для России время проводить подобные соревнования.
Он отметил, что ралли проходит по древнейшему торговому маршруту, соединявшего евразийское пространство. «Рад присутствовать на этом фантастическом мероприятии. Эта встреча знаменует проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые будут участвовать в этой гонке. Этот маршрут является древнейшей дорогой, связавшей всю нашу огромную Евразию: территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки и религию. Желаю всем участникам удачи и побед», – заявил глава МИД.
Завершится «Шелковый путь – 2023» 15 июля финишем на Васильевском спуске у стен Московского Кремля.
Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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