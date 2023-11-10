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Руc Тат
Происшествия 10 ноября 2023 19:04

Пилоты и пассажир пропавшего на Чукотке Ан-2 найдены живыми

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Самолет Ан-2, который пропал на Чукотке, был обнаружен. Два пилота и пассажир живы, но ранены, сообщает ТАСС.

По данным агентства, двух пострадавших в авиапроисшествии доставили на артель Шахтерский. Капитана судна в ближайшее время переместят в артель Полярный.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что самолет следовал по маршруту Певек-Ас Полярный — Певек, в какой-то момент он пропал с радаров и перестал выходить на связь при посадке.

#самолет #чукотка
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