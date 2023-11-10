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На Чукотке пропал самолет с тремя людьми на борту
Самолет Ан-2, на борту которого 3 человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на поиски отправились вертолет и вездеход, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Как указано в сообщении, самолет следовал по маршруту Певек-Ас Полярный-Певек, в какой-то момент он пропал с радаров и перестал выходить на связь при посадке. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир.
В настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.
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