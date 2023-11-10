news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 10 ноября 2023 08:34

На Чукотке пропал самолет с тремя людьми на борту

Скопировать ссылку

Самолет Ан-2, на борту которого 3 человека, перестал выходить на связь на Чукотке, на поиски отправились вертолет и вездеход, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Как указано в сообщении, самолет следовал по маршруту Певек-Ас Полярный-Певек, в какой-то момент он пропал с радаров и перестал выходить на связь при посадке. На борту находятся два члена экипажа и один пассажир.

В настоящее время известны последние координаты Ан-2. Но пока обнаружить его или установить с ним связь не удалось. На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах.

#чукотка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100