Пилотажная группа «Русь» показала трюки на истребителе во время авиашоу в Лаишеве

9 мая на учебно-боевом самолете Л-39 в Лаишеве выступила пилотажная группа «Русь». Показательный полет в честь Дня Победы начался в 12.40 и продлился 20–25 минут.

Горожане и гости города увидели трюки в исполнении пилота-командира звена пилотажной группы «Русь» Михаила Колле и пилота Константина Тимофеева. Экипаж показал фигуры сложного и высшего пилотажа — «Мертвую петлю», «Петлю Нестерова», пикирование под углом 45 градусов, «Переворот», «Переворот Иммельмана», «Штопорную бочку». Номер самолета — 7.

«Истребитель летал в небе над самым центром Лаишева, над Софийским собором, лучший вид открывался с Парка Победы и Ярмарочной площади. Было шумно, но горожане и гости были впечатлены мастерством пилотажной группы. Во время праздничного концерта взор всех гостей праздника был устремлен на небо. А небо сегодня чистое, красивое», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

Руководил процессом директор Лаишевского технико-экономического техникума Эльвир Якупов. Именно Авиационный учебный центр Лаишевского техникума дает допуск к обслуживанию истребителя данного типа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Москве из-за неблагоприятных погодных условий отказались от проведения воздушной части парада Победы.