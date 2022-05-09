В Москве отказались от проведения воздушной части парада Победы

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий отменена воздушная часть парада Победы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно на вопрос, отменена ли воздушная часть парада в Москве. «Да», — заметил он.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о сложных метеорологических условиях во время проведения парада Победы в Москве.

Согласно прогнозу метеоролога, утром 9 мая в месте сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появляться просветы, а их нижняя кромка должна повыситься с 300 до 540–560 метров. Позднее, в дневные часы, облачность поднимется до 720–990 метров. Видимость составит более 10 километров.