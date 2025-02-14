Пилота Diamond-42 наказали за повреждение самолета после вынужденной посадки в Бегишево
В Тукаевском районе суд вынес приговор командиру воздушного суда. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к крупному ущербу.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в июне прошлого года в аэропорту Бегишево пилот-инструктор самолета Diamond-42 совершил ошибку при выполнении учебно-тренировочного полета. Из-за невыпуска шасси самолет совершил жесткую посадку и получил серьезные повреждения.
Ущерб собственнику воздушного судна, которым выступает Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, оценили в 6,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
Суд признал командира виновным и назначил ему штраф в 50 тыс. рублей. Вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться в гражданском процессе.