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В Бегишево четырехместный самолет совершил вынужденную посадку на днище
13 июня 2024 года вечером в аэропорту Бегишево произошло авиапроисшествие с учебным самолетом Diamond-42, принадлежащим Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Во время учебно-тренировочного полета воздушное судно совершило жесткую посадку на днище из-за ошибки пилотирования.
По предварительным данным, никто не пострадал, однако самолет получил повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыл заместитель Камского транспортного прокурора для координации расследования.
В настоящее время Камская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку соблюдения всех норм безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в случае выявления нарушений.
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