В Бегишево четырехместный самолет совершил вынужденную посадку на днище

13 июня 2024 года вечером в аэропорту Бегишево произошло авиапроисшествие с учебным самолетом Diamond-42, принадлежащим Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Во время учебно-тренировочного полета воздушное судно совершило жесткую посадку на днище из-за ошибки пилотирования.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

По предварительным данным, никто не пострадал, однако самолет получил повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыл заместитель Камского транспортного прокурора для координации расследования.

В настоящее время Камская транспортная прокуратура проводит тщательную проверку соблюдения всех норм безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в случае выявления нарушений.