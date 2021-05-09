Пилот самолета, разбившегося у трассы в РТ, произвел взлет без разрешения

Как сообщает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, на данный момент есть версия, что пилот самолета приехал на аэродром для ремонта воздушного судна.

«В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе. По какой-то причине он произвел самовольный взлет без разрешения и через несколько километров самолет совершил жесткую посадку», – уточнил Захаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Альметьевском районе республики у села Калейкино рухнул легкомоторных самолет. В результате происшествия погиб пилот и женщина-пассажир.