Пилот-герой Дамир Юсупов поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом

Пилот Дамир Юсупов, один из главных участников «чуда на кукурузном поле», поздравил своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» с наступающим Новым годом.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим, новым 2023 годом! Пусть следующий год принесет нам всем мир, спокойствие и стабильность», — пожелал в видеообращении капитан воздушного судна.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, а также вашим близким», — добавил Юсупов.

В августе 2019 года командир экипажа лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой. Борт потерял тягу, столкнувшись со стаей чаек, которые вывели из строя сразу две турбины. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил летчику звание Героя России.

16 марта 2023 года в прокат должен выйти фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», рассказывающий историю Дамира Юсупова. Пилот рассказал изданию «Миллиард.Татар», как велась работа над картиной.