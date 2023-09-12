Пилот Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими самолет в пшеничном поле

Пилот-герой Дамир Юсупов рассказал, что гордится своими коллегами, которые посадили сегодня самолет под Новосибирском. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что сегодня в поле под Новосибирском экстренно сел рейс, летевший из Сочи в Омск. Самолет «Уральских авиалиний» А320 экстренно приземлился из-за отказа гидросистемы. При посадке у самолета были повреждены стройки шасси и крыло.

«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж!», – указано в сообщении.

15 августа 2019 года экипаж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» во главе с Дамиром Юсуповым совершил аварийную посадку на кукурузном поле после того, как двигатели лайнера вышли из строя из-за столкновения со стаей птиц. В результате пилотам удалось спасти жизни 234 человек.

Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2019 года Дамиру Юсупову присвоено звание Героя Российской Федерации.