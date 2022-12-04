ПФР Татарстана рассказал, какие выплаты положены по уходу за инвалидами

Неработающие татарстанцы, ухаживающие за инвалидами первой группы, могут оформить ежемесячную компенсационную выплату в размере 1,2 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Для неработающих татарстанцев, которые ухаживают за инвалидами первой группы, за исключением инвалидов с детства, независимо от их совместного проживания и от того, является ли инвалид членом семьи, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Размер этой выплаты составляет 1,2 тыс. рублей. Выплата производится вместе с пенсией, назначенной инвалиду», — проинформировал он.

Родителям либо усыновителям, опекунам, попечителям и другим людям, ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы, положена ежемесячная выплата. Ее размер для родителей и опекунов составляет 10 тыс. рублей, а для других граждан, осуществляющих уход за инвалидами, — 1,2 тыс. рублей.

«Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился за ее назначением с заявлением и всеми необходимыми документами. Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год ухода. Это позволяет людям формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии», — уточнили в пресс-службе ОПФР по РТ.

Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается на период ухода за инвалидом. Пенсионеры и люди, получающие пособие по безработице, права на компенсационную и ежемесячную выплату не имеют. Обе выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной инвалиду.

Ранее «Татар-информ сообщал, что ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. С 1 по 10 декабря в республике проходит Декада инвалидов. На сегодня в Татарстане проживают 285 тыс. человек с инвалидностью, что составляет 7,3% от населения региона, в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов