Татарстан за десять лет адаптировал под нужды инвалидов 921 социально значимый объект

В Татарстане по программе «Доступная среда» за 2011–2020 годы адаптирован для инвалидов 921 наиболее социально значимый объект, стоимость работ составила 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 2011 года в регионе заговорили о „Доступной среде“. Это был первый серьёзный прорыв, чтобы люди с инвалидностью могли попасть на нужный объект — здравоохранения, образования, социального обслуживания. Татарстан получил 2,6 млрд [рублей] федеральных средств на адаптацию 921 социально значимого объекта. Это объекты транспорта, системы образования, здравоохранения и другие. Следующим этапом стала адаптация жилых домов, а сегодня мы говорим о доступности услуг», — проинформировала глава Минтруда.

Кроме того, за четыре года 163 млн рублей из республиканского бюджета направлено на оборудование центров реабилитации и учреждений здравоохранения для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. С 1 по 10 декабря в республике проходит Декада инвалидов. Сегодня в Татарстане проживают 285 тыс. человек с инвалидностью, что составляет 7,3% от населения региона, в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов.

В Татарстане работают 114 государственных учреждений социального обслуживания, где людям с ограниченными возможностями предоставляют различные услуги. Уровень обеспеченности населения социальными услугами составляет 100%. Кроме того, в 2022 году в реестр поставщиков социальных услуг включены 26 негосударственных организаций.