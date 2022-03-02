ПФР по РТ назвал пять ключевых новшеств в работе в 2022 году

В работе Отделения ПФР по РТ в 2022 году немало новшеств. Пять ключевых из них обозначил в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«У нас новшеств много, назову ключевые. Пенсионеры, которые признаны банкротами, будут освобождены от удержаний из пенсий. Второе новшество — расширится проактив или список беззаявительного оформления получения пенсий. Сотрудники служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для граждан, которые лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось пару лет до пенсионного возраста. С этого же года людям, достигшим 80-летнего возраста, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца,будет выбран наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения автоматически. Это страховая пенсия по потере кормильца или страховая пенсия по старости», – сказал он.

Спикер отметил, что «еще один плюс заключается в том, что с этого года те граждане, которые получали сельскую надбавку, при переезде в город ее не лишатся». Следующее новшество касается доставки пенсий. Пенсионер сможет попросить перечислять ему деньги на банковский счет, если не получил их на почте. Это действует для тех, кто пожелал получать деньги через почту.