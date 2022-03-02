Эдуард Вафин: «В этом году индексация пенсий была сделана с учетом фактической инфляции»

Об индексации пенсий в 2022 году, увеличении маткапитала и других мерах соцподдержки, реорганизации ПФР, обслуживании жителей Байконура и соединении с Фондом социального страхования в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «Работать во благо граждан, семей с детьми, беременных, нынешних и будущих пенсионеров – это призвание»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«За 15 лет по программе маткапитала татарстанцам направлено более 111 млрд»

Эдуард Яфасович, мы хотели бы поговорить о работе Пенсионного фонда. Первый вопрос об итогах ушедшего 2021 года: каковы итоги реализации нацпроекта «Демография» по линии фонда, какие новые меры поддержки были?

Нацпроект «Демография» состоит из нескольких федеральных проектов: «Старшее поколение», «Поддержка семей с детьми», «Спорт – норма жизни». Центральной его мерой стало исторически важное решение для нашей страны, направленное на материальную поддержку семей с детьми, – выдача материнского (семейного) капитала. Реализовать этот масштабный проект государство поручило Пенсионному фонду. Всего в республике выдано более 355 тыс. сертификатов.

Это за все время действия программы?

Да. В декабре 2006 года был принят федеральный закон, программа вступила в силу в январе 2007 года. В 2022 году этой программе исполнилось ровно 15 лет. Детям, которые были рождены в феврале 2007 года, сейчас уже 15 лет. За это время на сертификаты для жителей республики направлено более 111 млрд рублей, это колоссальные деньги. Вместе с детьми рос и размер материнского семейного капитала. За прошедшие годы он вырос более чем в два раза.

Каков сейчас размер маткапитала?

Если сначала семьям выплачивалось по 250 тыс., то сейчас эта цифра выросла до 524,5 тыс. рублей на первого ребенка. Важны все изменения, происходившие в процессе модификации этой программы, которые были направлены на то, чтобы максимально упростить гражданам получение сертификатов и максимально облегчить распоряжение его средствами. Появилось очень важное изменение. Буквально с прошлого года на первого ребенка начали выдавать сертификат на материнский семейный капитал, на сегодняшний день его размер, как я уже отметил, составляет 524,5 тыс. рублей. При этом, если рождается второй ребенок, на него доплачивают 168 тыс., а если эти две цифры суммировать, то получается 693 тыс. По сравнению с 250 тыс. это серьезная поддержка. Если семья не получала маткапитал на первенца, то с рождением второго сразу получит 693 тыс.

Единовременные выплаты семьям, в которых есть школьники, уже без учета доходов семьи, получили 571 тыс. татарстанских детей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Какие еще меры поддержки получают семьи с детьми?

По нацпроекту «Демография» есть еще две относительно новые меры поддержки. Кроме реализации программы маткапитала Пенсионный фонд с 2021 года проводит масштабные мероприятия по установлению ежемесячных пособий детям 8–16 лет, которые воспитываются в семьях с единственным родителем и признаны нуждающимися, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности, также с низким уровнем дохода, и единоразовую выплату детям-школьникам в возрасте 6–18 лет.

Это масштабные преобразования. Во-первых, все заявления в основной своей массе были поданы через «электронный кабинет». Этот гигантский объем информации сотрудники Пенсионного фонда должны были не только принять, но и перепроверить. А это значит, что надо взаимодействовать со всеми ведомствами – федеральными, республиканскими и муниципальными, проводить максимально информационную кампанию. Мы стараемся довести до каждого жителя Татарстана, что ему положено, и объяснить, как получить поддержку. Каждый, кто нуждается в адресной социальной поддержке, должен ее получить. Отделением Пенсионного фонда Татарстана всего было принято 27,7 тыс. положительных решений и направлено на эти цели 830,9 млн рублей. Единовременные выплаты семьям, в которых есть школьники, уже без учета доходов семьи, получили 571 тыс. татарстанских детей. Общая сумма выплат – 5,7 млрд рублей.

«С 1 января соцзащита передала Пенсионному фонду 35 выплат»

Какие новые меры поддержки семей с детьми планируются в этом году?

Я расскажу о тех выплатах, которые не совсем новые для граждан, но новые для Пенсионного фонда. С 1 января 2022 года органами социальной защиты передан достаточно большой объем выплат органам Пенсионного фонда – всего 35 выплат. Они касаются различных категорий граждан: многодетных, семей с детьми, родителям предлагается ежемесячная и единовременная поддержка. Назову несколько примеров.

Единовременную выплату при родах в размере 18 886 рублей получают неработающие родители либо опекуны, усыновители или приемные родители Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Это ежемесячная выплата по беременности и родам в размере 708,23 рубля. Она выплачивается 70 дней до родов и 70 дней после родов (70 + 70 дней). Есть исключения. Если многоплодная беременность или осложнения при родах, то вместо 70 выплата предоставляется 86 дней (70 + 86 дней) после родов, чаще это 140 дней. За эти 140 дней максимальная выплата может составить чуть более 3300 рублей, а в случае многоплодной беременности порядка 4300 рублей. Она выплачивается именно неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам. Центры занятости должны признать женщин неработающими в течение года после увольнения, а само увольнение должно наступить по причине ликвидации предприятия или прекращения деятельности адвоката, нотариуса, частного предпринимателя.

Вторая выплата, которую надо озвучить, это единовременная выплата при родах. Получателями здесь являются неработающие родители детей, либо опекуны, усыновители или приемные родители. Размер выплаты составляет 18 886,32 рубля на каждого ребенка. Аналогичная выплата предоставляется при передаче ребенка на воспитание в семью, размер ее такой же на каждого усыновленного ребенка. 144 306 рублей выплачивается усыновителю на каждого ребенка старше семи лет, либо если он инвалид, либо если в семью принимаются сразу несколько детей.

И последнее – ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Оно назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице. Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, его размер составит 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Неработающие получают минимальную сумму – 7082 рубля в месяц. В республике таких много, где-то 13 тыс. человек. Это очень существенная цифра.

Чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия, не нужно никуда обращаться. Выплаты уже направляются. А вот тем, кто сегодня озадачился получением этих выплат, нужно идти не в органы социальной защиты, а в клиентскую службу Пенсионного фонда.

В каждом муниципальном районе Татарстана сохранены клиентские службы, так что для граждан порядок обращения за оказанием государственных услуг Пенсионного фонда не изменился Фото: © ИА «Татар-информ»

Как сказалась реорганизация ПФР в 2021 году на обслуживании жителей нашего региона? Что поменялось для населения при посещении Пенсионного фонда и взаимодействии с его сотрудниками?

С 1 апреля 2021 года территориальные органы Пенсионного фонда Республики Татарстан централизованы. Создано одно юридическое лицо – Отделение Пенсионного фонда по РТ. При этом в каждом муниципальном районе Татарстана сохранены клиентские службы, так что для граждан порядок обращения за оказанием государственных услуг Пенсионного фонда не изменился. Можно, как и прежде, обратиться по предварительной записи в свою клиентскую службу либо экстерриториально. После нас такую реорганизацию прошли все регионы России. К концу 2021 года не осталось ни одного региона, который бы не пошел по пути Татарстана.

Сколько сегодня в Пенсионном фонде республики работает сотрудников?

Я пойду от обратного и скажу, сколько работало раньше. У нас за последние пять лет из 3,5 тыс. осталось 3 тыс. человек. Мы шли по пути максимальной оптимизации. Был включен административный ресурс, который позволил оптимизировать процессы так, чтобы наши граждане заметили, что работа ПФР стала лучше, быстрее, четче. К сожалению, нагрузки очень высокие и все остаются и после окончания рабочего дня, но уже не уходят в 10 часов вечера, как раньше.

«В процессе объединения с Фондом соцстраха сделаем учреждение наподобие МФЦ»

С 1 октября 2021 года отделение Пенсионного фонда России по Татарстану признано отделением Пенсионного фонда по Байконуру. Почему выбраны именно мы и как это все работает?

«Мы предприняли все возможные шаги, чтобы граждане Байконура и Казахстана, которые проживают на территории Байконура, говорили спасибо республике» Фото: официальный сайт Байконура baikonuradm.ru

Действительно, в рамках всей системы пенсионного обеспечения это уникальный случай. Это выполнение одним отделением Пенсионного фонда функций, по сути даже другого государства, не то что региона. Байконур находится на территории Казахстана. И выбор Пенсионного фонда – это большое доверие не просто нам, а нашему Президенту. Те, кто справляется со своими обязанностями лучше, им дают работу. Представьте, на доме №13 по улице Космонавта Титова в Байконуре висит табличка «Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан». Звучит странно, но это приятно нам с вами как жителям республики. Мы предприняли все возможные шаги, чтобы граждане Байконура и Казахстана, которые проживают на территории Байконура, говорили спасибо республике. Там насчитывается 7 тыс. пенсионеров. Это люди, которые хотят получать быстро, качественно и в полном объеме весь набор услуг. Там есть страхователи, и это большая нагрузка. Во-вторых, это удаленная работа. Какая сейчас перед нами стоит задача? В Татарстане объявлен Год цифровизации, и мы пытаемся доказать, что это возможно. Мы часть многих функций взяли на себя. Там есть такая же клиентская служба, как в Набережных Челнах, Елабуге, Альметьевске.

Поговорим еще о реформах. Мы знаем, что 1 января 2023 года Россия планирует объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Что это значит? Как этот процесс будет происходить и отразится на людях?

Мы в коллективе относимся к этому как к непрерывному совершенствованию. Мы уже прошли долгий путь от печатной машинки до современных цифровых технологий. Пенсионный фонд сейчас и Пенсионный фонд тогда – это разные вещи. Этот процесс непрерывно продолжается. Мы совершенствуемся, и если сейчас есть два самостоятельных фонда для граждан, по сути, это незаметно. Заметно, когда гражданин приходит сюда и не может получить какую-то услугу. Приходит в Фонд социального страхования или в Пенсионный фонд, и ему нужно ехать на другую улицу. Если мы сейчас в процессе объединения сделаем учреждение наподобие МФЦ, это будет одним из главных плюсов. Законопроект уже выложен для общественного обсуждения. Он лежит в интернете, любой гражданин может с ним ознакомиться.

В процессе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будет сделано учреждение наподобие МФЦ Фото: © Салават Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Новый фонд станет страховщиком обязательного пенсионного обеспечения, он будет страхователем по несчастным случаям на производстве, материнству, профзаболеваниям. Все денежные средства также будут проходить через федеральное казначейство. И если мы будем в рамках одной страны, по единой методологии и механизму, в одной точке оказывать услуги максимально быстро, то это только плюс. Поэтому это решение мы всецело поддерживаем и сделаем все возможное, чтобы оно прошло для граждан незаметно.

«Существует четыре обстоятельства, при которых гражданину повышается пенсия»

Давайте поговорим о пенсиях. Это очень важная тема, которая всегда вызывает большой интерес. Хочется узнать, какова динамика изменения пенсионных выплат, насколько люди стали больше получать денег, что поменялось в этом году.

Многоплановый вопрос получился. Наверное, основная услуга Пенсионного фонда заключается в назначении и выплате пенсий. За прошлый год мы сделали 47,5 тыс. назначений, отправили денег более 260 млрд. Действительно, по решению Президента РФ в этом году индексация пенсий была сделана в большую сторону с учетом фактической инфляции – на 8,6%. В январе мы провели индексацию на 5,9%, потом в феврале доплатили за январь еще 2,7%, в сумме выходит 8,6%. Это решение было правильным.

По решению Президента РФ в этом году индексация пенсий была сделана в большую сторону с учетом фактической инфляции – на 8,6% Фото: © ИА «Татар-информ»

С 1 февраля проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 8,4%, а в их составе и набор социальных услуг. Ежегодная индексация коснется и пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, в апреле этого года. Процент индексации пока не известен, эта индексация утверждается постановлением Правительства РФ.

Работающим пенсионерам каждый год пенсия увеличивается с 1 августа. Каждый год мы проводим не индексацию, а корректировку страховой пенсии всех работающих пенсионеров за счет страховых взносов, которые за них выплачены в прошлом году. В этом году такая работа тоже продолжится.

– Каков сейчас средний размер пенсии в регионе? В каких случаях она увеличивается?

После индексации на 8,6% страховая пенсия по старости составляет 17 800 рублей. У нас сейчас 1120 тыс. пенсионеров в Татарстане получают выплаты по линии Пенсионного фонда. Среди них есть инвалиды, люди разного возраста. 80-летних граждан у нас более 150 тыс. Для них тоже есть определенные изменения. Существует четыре основных обстоятельства, при которых гражданину повышается пенсия. Первое – это достижение 80-летнего возраста. Когда человек достигает 80 лет, у него есть фиксированная выплата страховой пенсии, в этом году это 6564,30 рубля. Так вот, при достижении 80-летнего возраста он получает 100% надбавку, фиксированный размер пенсии составляет всего 13 128,60 рубля. Никаких заявлений писать не надо, с момента достижения выплата увеличивается автоматически, а выплачиваем мы ее на следующий месяц, с доплатой за предыдущий.

Второй момент касается увеличения пенсии за счет компенсационной выплаты в размере 1200 рублей. Люди, достигшие 80 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства первой группы в случае, если за ними оформлен уход неработающими гражданами трудоспособного возраста, могут получить такую прибавку к пенсии. Нужно оформить заявление. Также есть доплата к пенсии за иждивенца. Пенсионер может рассчитывать на государственную поддержку, если содержит нетрудоспособных несовершеннолетних детей, студентов очной формы обучения до 23 лет, пожилых родственников, инвалидов. Доплата составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за каждого иждивенца, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи. Общая сумма доплаты в 2022 году составляет 6564,30 рубля.

И еще есть так называемая сельская надбавка. Она составляет 25% от фиксированной выплаты страховой пенсии и выплачивается гражданам, которые 30 лет проработали в сельской местности.

«У летчика-испытателя пенсия намного больше, чем вы можете представить. Она составляет более 100-200 тыс. рублей» Фото: © ИА «Татар-информ»

У кого в республике самая большая пенсия?

Я вас удивлю. У летчика-испытателя пенсия намного больше, чем вы можете представить. Она составляет более 100-200 тыс. рублей. Существует свой подход для расчета. Но таких получателей в регионе – единицы.

«За год оказано свыше 562 тыс. государственных услуг, из них 72% – в электронной форме»

В ходе беседы мы возвращаемся к теме информирования людей о работе фонда. Многие вещи теперь автоматизированы и не нуждаются в заявлении клиентов. В целом как строится политика информирования граждан?

Это очень актуальный вопрос. Буквально с февраля начинается информирование граждан о предполагаемом размере пенсии, предполагаемых пенсионных начислениях. Это даст возможность людям, во-первых, оценить свои финансовые перспективы, а во-вторых, принять действия по их увеличению. Все очень просто: информирование будет в личном кабинете на портале Госуслуг. Туда придет уведомление мужчинам в 45 лет и женщинам в 40 лет. Потом каждые три года повторно будет приходить информация. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав. Персональное уведомление также будет содержать напоминание об условиях выхода на пенсию по старости – сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию и сведения о размере пенсионных накоплений. Кроме того, сегодня есть на сайте Пенсионного фонда пенсионный калькулятор.

ПФР сегодня оказывают 152 услуги, подуслуги и сервиса Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Какие услуги еще не переведены в цифровой вид в Пенсионном фонде? Насколько пандемия на это влияет?

ПФР сегодня оказывают 152 услуги, подуслуги и сервиса. 125 подуслуг сгруппированы в 33 услуги, из них 29 предоставляются в цифровом формате. В условиях принятых мер по нераспространению Covid-19 используются новые формы работы с населением, такие как внедрение электронных сервисов, дистанционное обслуживание граждан и проактивное оказание государственных услуг. Они доказали свою востребованность.

За прошедший год Отделением ПФР по РТ оказано свыше 562 тыс. государственных услуг, из которых 72% – в электронной форме. Поток обращений к электронным сервисам Пенсионного фонда в результате усиления дистанционного обслуживания из-за ограничений вырос до 403 тыс. Это назначение и выплата пенсий тем, кто находится за границей.

Объясните, пожалуйста, что означает проактивная услуга? Это значит, что людям не нужно писать заявление?

Да, мы должны только человека уведомить, что услуга оказана, чтобы он об этом знал. К примеру, материнский капитал. С 15 апреля 2020 года мы ввели проактив, с этого момента нет бумажного носителя. До этой даты получатели могли написать заявление. Мама ребенка находится в больнице, и ей приходит уведомление, что сертификат появился. Можно сразу приступить к его расходованию, и это очень удобно.

Еще упомяну две услуги, которые назначаются в проактиве. С 28 июля 2020 года в таком формате назначается ЕДВ инвалидам. Есть федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов», оператором выступает Пенсионный фонд. К нам поступает информация, что человек получил инвалидность, мы сразу назначаем единовременную денежную выплату. И второе – СНИЛС. Страховой номер индивидуального лицевого счета раньше был зеленый – пластиковый, сейчас такой формы нет. Ранее на документе не было ни подписи, ни печати, бумага была лакированная. Сейчас мы выдаем документ с печатью, но человеку нужен только номер. Подделывать его никому не надо, он хранится в личном кабинете. И мама, родив ребенка, если у нее актуальные паспортные данные, через личный кабинет буквально через несколько дней получит этот номер на ребенка.

СНИЛСы старого образца продолжают действовать?

Конечно. СНИЛС – универсальный идентификатор всех граждан, чтобы получить доступ к порталу Госуслуг. Ничего не изменилось, номер остался тот же, но он хранится в личном кабинете и его не надо с собой носить.

«Пенсионеры-банкроты будут освобождены от удержаний из пенсий»

Какие еще изменения и новшества планируются в 2022 году?

У нас их очень много, назову ключевые. Пенсионеры, которые признаны банкротами, будут освобождены от удержаний из пенсий. Второе новшество – расширится проактив или список беззаявительного оформления получения пенсий. Сотрудники служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий для граждан, которые лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось пару лет до пенсионного возраста. С этого же года людям, достигшим 80-летнего возраста, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, будет выбран наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения автоматически. Это страховая пенсия по потере кормильца или страховая пенсия по старости.

Еще один плюс заключается в том, что с этого года те граждане, которые получали сельскую надбавку, при переезде в город ее не лишатся. Следующее новшество касается доставки пенсий. Пенсионер сможет попросить перечислять ему деньги на банковский счет, если не получил их на почте. Это действует для тех, кто пожелал получать деньги через почту.

В прошлом году Пенсионный фонд отметил свое 30-летие. Каковы главные итоги работы за этот период? Что удалось сделать, а что нет?

Тридцать лет – большая дата. Я понимаю, что сотрудники ее ждали, но из-за пандемийных обстоятельств мы вообще не проводили никаких праздничных мероприятий. Я, пользуясь случаем, всем сотрудникам Пенсионного фонда республики передаю слова большой благодарности. У нас в системе нет случайных людей. Работать во благо граждан, семей с детьми, беременных, нынешних и будущих пенсионеров – это призвание. Мы прошли большой путь, выросло количество наших функций. С 2002 года (когда функция назначения пенсий была передана из Собеса в ПФР, – прим. Т-и) мы миллион раз отправляли жителей на пенсию, 32 раза проводили различные индексации, увеличивали страховые пенсии, сокращали сроки оказания услуг, совершенствуя их качество. С 2002 года мы в 23 раза увеличили расходы на пенсионное обеспечение, довели его до 260 млрд.

«За прошедшие годы проделана гигантская работа, за что сотрудникам Отделения Пенсионного фонда по РТ передаю слова благодарности» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Кроме того, создана уникальная система персонифицированного учета, фиксирующая все пенсионные права граждан. Ее база данных используется не только для пенсионного обеспечения. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является единым идентификатором персональных данных гражданина и используется для идентификации пользователя на едином портале Госуслуг, где можно получить доступ к госуслугам в электронном виде.

Еще раз хочу отметить, что за прошедшие годы проделана гигантская работа, за что сотрудникам Отделения Пенсионного фонда по РТ передаю слова благодарности. Поздравляю всех с прошедшим юбилеем, который не получилось отпраздновать, но работать мы стали еще активнее.