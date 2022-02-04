ПФР: Пенсионеры Татарстана получают проиндексированные до 8,6% пенсии с 3 февраля

Фото: архив ИА «Татар-информ», Егор Никитин

Неработающие пенсионеры из Татарстана получают пенсию с учетом январской доиндексации с 5,9% до 8,6% по обычному графику начиная с 3 февраля. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Выплаты будут произведены автоматически, обращаться за ними в Пенсионный фонд не нужно», — пояснил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.

Пресс-служба отделения напоминает, что в соответствии с изменениями федерального законодательства страховые пенсии более миллиона неработающих пенсионеров Татарстана дополнительно проиндексированы до 8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

Получить ответы на возникшие вопросы татарстанцы могут, позвонив в единый контакт-центр по номеру: 8 (800) 600-00-00. Звонок бесплатный.