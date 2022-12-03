ПФР: Пенсии по инвалидности оформили 56,7 тыс. татарстанцев

Пенсии по инвалидности в настоящее время получают 56,7 тыс. жителей Татарстана. Чем отличается государственная пенсия по инвалидности от страховой пенсии по инвалидности, «Татар-информу» объяснил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдурад Вафин.

«Страховая пенсия по инвалидности назначается и выплачивается гражданину, признанному инвалидом первой, второй и третьей группы и имеющему хотя бы один день страхового стажа. Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производится федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. При этом не имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет», – сказал он.

Государственная пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавтам. Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату государственной пенсии по инвалидности не влияет. Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации.

Страховую пенсию по инвалидности можно получить в случае, если человек имеет хотя бы один день страхового стажа, а социальную, даже если его нет.

Ранее «Татар-информ сообщал, что ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. С 1 по 10 декабря в республике проходит Декада инвалидов. Сегодня в Татарстане проживают 285 тыс. человек с инвалидностью, что составляет 7,3% от населения региона, в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов.