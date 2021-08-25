ПФР объяснил порядок выплаты 10 тыс. рублей пенсионерам

Единовременная выплата в 10 тыс. рублей будет начисляться без обращений и заявлений, на основании данных Пенсионного фонда. Гражданин сможет ее получить вместе с пенсией, сообщили в ПФР.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, пенсионеры получат дополнительные 10 тыс. в сентябре. Выплата не будет учитываться при начислении других мер соцподдержки и будет защищена от взысканий по штрафам, кредитам и другим платежам.

В ПФР подчеркнули, что выплата будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия. Таким образом, если гражданин получает средства на карту, 10 тыс. рублей будут начислены на нее же.