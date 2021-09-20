ПФР: Новую «путинскую» выплату могут получить родственники умерших пенсионеров

Новую «путинскую» выплату размере 10 тыс. рублей в 2021 году могут получить родственники умерших пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

«Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ сообщает, что единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей положена всем получателям пенсий, постоянно проживающим на территории нашей страны и являющимся пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года. В случае, если пенсионер умер до 31 августа, то единовременная выплата ему не может быть произведена в связи со смертью», — сказано в сообщении.

Если пенсионер умер после 31 августа или позже, не успев получить сентябрьскую выплату в размере 10 тыс. рублей, она будет выплачена вместе с невыплаченной пенсией, которую пенсионер не успел или не смог получить при жизни.

Граждане получают по 10 тыс. рублей в сентябре по поручению Президента России Владимира Путина. Всего на единовременную выплату пенсионерам в России в целом выделено 454 млрд рублей.