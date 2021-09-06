На выплаты татарстанским пенсионерам ПФР направил более 11 млрд рублей

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На единовременные денежные выплаты пенсионерам Татарстана в размере 10 тыс. рублей направлено более 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Отделения ПФР по РТ.

«ОПФР по РТ сообщает, что на единовременные денежные выплаты пенсионерам Татарстана в размере 10 тыс. рублей в банки, отделения почтовой связи и службу доставки направлено 11,2 млрд рублей. 2 сентября выплата начала поступать через кредитные учреждения 780 тыс. пенсионеров. Остальным гражданам, получающим пенсию через службы доставки и отделения связи, а таких в Татарстане 341 тыс. <…>, выплата начнет поступать с 3 сентября», — сообщил управляющий ПФР по РТ Эдуард Вафин.

По республике выплату получат свыше 1,1 млн пенсионеров. За единовременной денежной выплатой в ОПФР по РТ обращаться не нужно. Она будет назначена автоматически и направлена в те же доставочные организации, через которые пенсионеры получают пенсии. Выплата будет перечислена в тот же день, что и пенсия. Если единовременная денежная выплата не пришла в сентябре 2021 года, то она может быть произведена позднее.

Граждане получают по 10 тыс. рублей в сентябре по поручению Президента России Владимира Путина. Всего на единовременную выплату пенсионерам в России в целом выделено 454 млрд рублей.