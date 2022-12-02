ПФР назначил без заявлений страховые и социальные пенсии 1,5 тыс. инвалидам Татарстана

С начала этого года страховые и социальные пенсии по инвалидности татарстанцам оформляются в беззаявительном порядке. На сегодняшний день в таком формате их оформили 1,5 тыс. инвалидов Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий ОПФР по РТ Эдурад Вафин.

«Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов. С начала года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже порядка 1,5 тыс. татарстанцам с инвалидностью. Речь идет о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату», – сказал он.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из Федерального реестра инвалидов. В течение трех рабочих дней после принятия решения о назначении пенсии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о том, что пенсия назначена, приходит в «личный кабинет» на портале госуслуг или по почте, если на портале нет учетной записи.

«После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ доставки пенсии: через банк или отделение связи. Заявление о доставке пенсии можно подать онлайн через «личный кабинет» на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время. Для этого нужно подать новое заявление любым удобным способом: также онлайн через «личный кабинет» на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в ПФР или в МФЦ», – добавил спикер.

Пенсия назначается гражданам, которые до установления инвалидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.

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