Пезешкиян и Джалили продолжат борьбу на выборах Президента Ирана во втором туре

Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Ирана Саид Джалили и бывший глава Минздрава исламской республики Масуд Пезешкиян продолжат борьбу на выборах Президента во втором туре. Об этом передает ТАСС.

Согласно последним данным избиркома, Пезешкиян набрал 6 млн голосов, Джалили — 5,6 млн. Всего избирательным правом обладают 61 млн жителей исламской республики. Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов, в противном случае через неделю проводят второй тур с участием двух претендентов, которые набрали больше всего голосов.

Ранее сообщалось, что после подсчета 14 млн голосов Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел консерватора Джалили на досрочных выборах Президента Ирана, которые проводятся в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета.