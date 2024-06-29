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Пезешкиян и Джалили продолжат борьбу на выборах Президента Ирана во втором туре
Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Ирана Саид Джалили и бывший глава Минздрава исламской республики Масуд Пезешкиян продолжат борьбу на выборах Президента во втором туре. Об этом передает ТАСС.
Согласно последним данным избиркома, Пезешкиян набрал 6 млн голосов, Джалили — 5,6 млн. Всего избирательным правом обладают 61 млн жителей исламской республики. Для победы в первом туре кандидат должен получить более 50% голосов, в противном случае через неделю проводят второй тур с участием двух претендентов, которые набрали больше всего голосов.
Ранее сообщалось, что после подсчета 14 млн голосов Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел консерватора Джалили на досрочных выборах Президента Ирана, которые проводятся в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета.
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