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После подсчета 14 млн голосов на выборах Президента Ирана лидирует Пезешкиян
После подсчета 14 млн голосов бывший глава Минздрава Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел консерватора Саида Джалили на досрочных выборах Президента Ирана. Об этом передает ТАСС.
Представитель избирательного штаба Мохсен Эслами рассказал, что обработаны бюллетени с 37 тыс. избирательных участков из 58 тыс. За Пезешкияна отдали 5,955 млн голосов, за представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности исламской республики Джалили — 5,56 млн.
Чтобы победить, кандидат должен получить более 50% голосов, в противном случае 5 июля состоится второй тур с двумя кандидатами, которые наберут больше всего голосов в первом туре.
Внеочередные президентские выборы прошли 28 июня в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета.
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