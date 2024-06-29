После подсчета 14 млн голосов на выборах Президента Ирана лидирует Пезешкиян

После подсчета 14 млн голосов бывший глава Минздрава Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, обошел консерватора Саида Джалили на досрочных выборах Президента Ирана. Об этом передает ТАСС.

Представитель избирательного штаба Мохсен Эслами рассказал, что обработаны бюллетени с 37 тыс. избирательных участков из 58 тыс. За Пезешкияна отдали 5,955 млн голосов, за представителя духовного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности исламской республики Джалили — 5,56 млн.

Чтобы победить, кандидат должен получить более 50% голосов, в противном случае 5 июля состоится второй тур с двумя кандидатами, которые наберут больше всего голосов в первом туре.

Внеочередные президентские выборы прошли 28 июня в связи с гибелью главы исполнительной власти страны. Президент Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета.