Группа пехоты ВСУ подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная, поскольку они не успели добраться до наших позиций, подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО, накинула им сверху вдобавок, и очередная попытка наступления захлебнулась», — отметил собеседник РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что ВСУ несут потери из-за неопытности командиров-резервистов. По словам военного стратега Минобороны Австрии Маркуса Райснера, одна из проблем, с которой столкнулся Киев на поле боя, – ВСУ все больше зависит от резервистов, поскольку тех солдат, которые проходили подготовку у военных из стран НАТО, уже нет в живых.