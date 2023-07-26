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Полковник из Австрии: ВСУ несут потери из-за неопытности командиров-резервистов
Одна из проблем, с которой столкнулся Киев на поле боя, – ВСУ все больше зависит от резервистов, поскольку тех солдат, которые проходили подготовку у военных из стран НАТО, уже нет в живых. Об этом военный стратег Минобороны Австрии Маркус Райснер сказал в интервью N-TV.
«Еще одна проблема для Украины заключается в том, что она все больше зависит от резервистов. Многих солдат, прошедших шестимесячную подготовку в НАТО, уже нет», – подчеркнул полковник.
Он привел в пример историю, которую рассказал ему один из украинских военных.
«В соседней части командиром взяли 47-летнего запасника. По неопытности он приказал взводу своих солдат выйти на минные поля. Вернулась только половина. Боевой дух войск был сильно подорван», – заключил Райснер.
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