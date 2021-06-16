После концерта в Казани певица МакSим попала в больницу с коронавирусом

У певицы МакSим – Марины Максимовой, которая выступала накануне в Казани, пневмония, подозревают, что она вызвана коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова.

На вопрос корреспондента, есть ли подозрения, что пневмония у артистки вызвана коронавирусом, менеджер ответила: «У нее коронавирус, почему нет. У меня нашли вирус, хотя у меня тоже пневмония, у нее — не нашли. У некоторых он на слизистой не сидит почему-то, как у Марины, то есть она сдавала тест несколько раз, у нее ничего не было. У нее с перового раза – отрицательный, а у меня – положительный».

Маргарита Соколова подтвердила, что певица сейчас лежит в больнице с 40-процентным поражением легких и проходит лечение, менеджер сейчас также в больнице.

Напомним, что певица выступала на Дне России в Казани 12 июня, зрители заметили, что певица ушла со сцены под руки охраны. Оказалось, что у нее была очень высокая температура.

«Мы даже не знали, что такое возможно. Думали, что подпростыла – бывает. Она не могла это все взять и бросить. А видите, как оказалось», — отметила Маргарита Соколова.

Фото: Владимир Васильев