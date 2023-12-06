Певица Тейлор Свифт обошла Путина и Си Цзиньпина в номинации «Человек года»

Одна из самых известных современных поп-исполнительниц США Тейлор Свифт стала обладательницей звания «Человек года» по версии журнала Time, обойдя таких внушительных соперников, как Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом издание сообщает на своем официальном сайте.

«Когда Тейлор Свифт рассказывает вам историю, вы слушаете, потому что знаете, что это будет хорошо — не только потому, что у нее была необыкновенная жизнь, но и потому, что она необыкновенный рассказчик», — отмечает издание.

Четвертого декабря стало известно, что американский журнал включил главу российского государства в шорт-лист в номинации «Человек года». Помимо него, туда попали Председатель Китая Си Цзиньпин, разработчик искусственного интеллекта Сэм Альтман, Барби, прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III, глава Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл и устроившие забастовку сценаристы и актеры Голливуда.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Путина в этот список, заявил, что для Президента РФ это ничего не значит, ведь его роль в мировой политике «экстраординарна» и ее невозможно переоценить.