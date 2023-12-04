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Time включил Владимира Путина в шорт-лист на звание человека года
Президент России Владимир Путин попал в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии журнала Time. В статье отмечается, что победитель будет объявлен в среду.
«По традиции, восходящей к 1927 году, персона года по версии Time – это ежегодное объявление человека, группы или явления, которые в наибольшей степени оказывали влияние на мир и новостные заголовки», – объясняется в тексте.
Всего в шорт-лист вошли председатель Китая Си Цзиньпин, певица Тэйлор Свифт, американский предприниматель Сэм Альтман, Барби, прокуроры, преследующие экс-президента США Дональда Трампа, Карл III, глава Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл и устроившие забастовку сценаристы и актеры Голливуда.
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