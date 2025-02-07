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Культура 7 февраля 2025 20:22

Певица Мухаметзянова удостоена звания «Заслуженный артист РТ»

Певица Мухаметзянова удостоена звания «Заслуженный артист РТ»
Фото: © «Татар-информ»

Певица и финалистка проекта «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова удостоена звания «Заслуженный артист РТ». Такое постановление подписал Раис республики Рустам Минниханов, пишет «Интертат».

По словам самой Мухаметзяновой, документ о награждении она получила утром, но не опубликовала эту информацию.

«Я только что вернулась из студии. Мне звонят из Министерства культуры. Миляуша апа позвонила, сказала, поздравляем. «С чем поздравляете?», сказала я. «Вы же уже стали заслуженным артистом, об этом пишут везде, я плакала, вы давно заслужили это звание», – говорит она. Я сама получила этот документ утром, но не опубликовала информацию. Я очень рада, мои родители тоже очень рады, гордятся мной. Большое спасибо всем, кто причастен к присвоению мне этого почетного звания. Моей команде и, в первую очередь, родителям», - поделилась артистка.

Отмечается, что почетное звание певице присвоили за вклад в развитие музыкального искусства.

Напомним, что в январе этого года Саиде исполнилось 24 года.

#заслуженный артист рт
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