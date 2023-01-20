Певица Монеточка* признана иноагентом

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* признана иноагентом. Как сообщает Минюст России, она получала поддержку от иностранных источников и собирала средства на поддержку Украины.

«Е.А. Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. Е.А. Гырдымова проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо Монеточки, в реестр были внесены еще пять лиц и проект для трансгендерных людей T9 NSK**.

Напомним, что ранее Минюст включил в список актера Артура Смольянинова*, а также музыкального критика Артемия Троицкого*.

*Признана физическим лицом – иностранным агентом

**Внесено в реестр иноагентов