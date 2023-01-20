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Политика
20 января 2023  21:18

Певица Монеточка* признана иноагентом

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* признана иноагентом. Как сообщает Минюст России, она получала поддержку от иностранных источников и собирала средства на поддержку Украины.

«Е.А. Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. Е.А. Гырдымова проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо Монеточки, в реестр были внесены еще пять лиц и проект для трансгендерных людей T9 NSK**.

Напомним, что ранее Минюст включил в список актера Артура Смольянинова*, а также музыкального критика Артемия Троицкого*. 

*Признана физическим лицом – иностранным агентом

**Внесено в реестр иноагентов

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