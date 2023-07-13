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Певица МакSим рассказала, что лечится от алкогольной зависимости
Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости. Это и послужило причиной отмены ее концертов. Об этом она рассказала в обращении к фанатам, опубликованном в соцсети.
«Очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать, взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений», — поделилась певица.
Она призналась, что накопившийся стресс привел ее к алкоголю, а тот, в свою очередь, – к странному поведению на сцене и отмене концертов.
«Я все-таки пришла к тому, что моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений — а я очень впечатлительная — от эмоций посредством алкоголя ни к чему не приводит <...> Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать», — рассказывает МакSим.
Певица отметила, что уже долгое время находится в клинике. Ее посещают коллеги, дети и семья.
Ранее исполнительница заявляла, что зрители смогут попасть на ее концерты уже в октябре.
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