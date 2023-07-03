Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Певица МакSим раскрыла дату своего возвращения на сцену
Популярная в России исполнительница МакSим в беседе с подписчиками своих соцсетей назвала дату возвращения на сцену.
Отвечая на соответствующий вопрос, певица сообщила, что поклонники смогут попасть на ее концерты в октябре этого года.
МакSим пояснила, что в данный момент приводит свой организм в порядок, так как ей стало сложно переносить нагрузки. «Работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», – отметила певица.
Кроме того, МакSим рассказала о новой песне, работа над которой приостановлена из-за отсутствия грамотного аранжировщика.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»