Певица МакSим раскрыла дату своего возвращения на сцену

МакSим Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Популярная в России исполнительница МакSим в беседе с подписчиками своих соцсетей назвала дату возвращения на сцену.

Отвечая на соответствующий вопрос, певица сообщила, что поклонники смогут попасть на ее концерты в октябре этого года.

МакSим пояснила, что в данный момент приводит свой организм в порядок, так как ей стало сложно переносить нагрузки. «Работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», – отметила певица.

Кроме того, МакSим рассказала о новой песне, работа над которой приостановлена из-за отсутствия грамотного аранжировщика.