Певица МакSим прервала концерт в Сочи из-за плохого самочувствия

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, плохо себя почувствовала во время концерта в Сочи, ей пришлось прервать выступление. Об этом сообщает РИА Новости.

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Концерт певицы проходил накануне в «Роза холле» в рамках ее весеннего тура «Я буду жить». «Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи», — рассказала пресс-секретарь артистки Яна Богушевская.

Директор артистки Павел Назаров в свою очередь отметил, что концерт был подготовлен должным образом, однако во время выступления МакSим почувствовала себя плохо. «Было принято решение об остановке концерта», — пояснил он.

Назаров также уточнил, что зрители могут вернуть билеты по месту приобретения, и заверил, что все дальнейшие концерты в рамках весеннего тура обязательно состоятся, передает ТАСС.

«Стархит» замечает, что зрители сразу обратили внимание на изменившийся голос исполнительницы. С трудом исполнив несколько композиций, она положила микрофон и покинула сцену. За кулисами ей сразу же начали оказывать помощь врачи.

В 2021 году МакSим несколько месяцев провела в больнице. У нее диагностировали внебольничную пневмонию. Судя по всему, певица перенесла коронавирус. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она пробыла в искусственной коме. Госпитализировали артистку 15 июня, а выписали из больницы только 13 августа.