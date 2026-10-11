Вокалистка из Нижнекамска прошла в следующий этап «X-Фактора» в Узбекистане

Юная вокалистка из Нижнекамска Арина Кияшко прошла в следующий этап международного проекта «X-Фактор» в Узбекистане. Об этом сообщает официальный канал мэра Нижнекамска Радмира Беляева в МАКС.

Арина Кияшко – суперфиналистка шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Из более чем 6 тысяч заявок до очных прослушиваний допустили только 300 вокалистов, а дальше прошли 120, среди них – Арина.

Видео: официальный канал Радмира Беляева в МАКС

В публикации отмечается, что в Нижнекамске гордятся достижением вокалистки и будут болеть за нее на следующих этапах.