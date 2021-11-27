Певица из Набережных Челнов не смогла пройти в следующий этап «Голоса»

Рок-певица из Набережных Челнов Ольга Баландина не смогла пройти в третий этап юбилейного шоу «Голос». Ее наставник Дима Билан сделал выбор в пользу Никиты Бысюка, с которым челнинка пела в дуэте.



Вокалисты исполнили песню «Комета» автора Джахида Гусейнли. Наставники отметили, что прочтение хита получилось красивым и достойным вокально.



Ольга вышла на сцену в стильном розовом костюме, ее соперник — в белой рубашке. Комментируя выступление, Пелагея заявила, что Никита пел свободнее, на что Градский не согласился с коллегой, отметив, что Ольга — опытнее.



Леониду Агутину показалось, что оба певца справились с задачей. «Я только считаю, что Никите было попроще, потому что песня мужская. А для Ольги ситуация была посложнее, но она справилась», — отметил он.



Покидая проект, Ольга Баландина поблагодарила команду наставников: «Спасибо большое — для меня большая честь петь на этой сцене. Пробовать что-то новое — это открывать для себя новые двери. Это был огромный шаг для меня!».



На этапе «слепых» прослушиваний свои кресла развернули все наставники звездного состава — Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и мэтр отечественной эстрады Александр Градский. Все эксперты отметили, что выступление челнинки было фееричным.



Теперь в «Голосе» осталась одна исполнительница из Татарстана — Светлана Малюткина из Альметьевска. Девушка представляет команду Пелагеи.