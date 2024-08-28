Певица Иркэ станет хедлайнером Дня республики в Менделеевске

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хедлайнером Дня Республики Татарстан в Менделеевске станет жена участника специальной военной операции, заслуженная артистка РТ Иркэ. В 17 часов всех жителей и гостей города приглашают на площадь у ДК имени С. Гассара, где на главной сцене состоится патриотический концерт. В нем также примут участие артисты района.

Праздник в Менделеевске, по планам организаторов, будет проникнут духом патриотизма. Начнется День республики в 10 часов утра с волейбола на площадке Дворца спорта «Батыр». В это же время во дворе школы №1 пройдут праздничные забеги «Папа, мама, я — спортивная семья».

Параллельно с 10 часов для всех желающих в химико-технологическом лицее №3 начнется викторина «С днем рождения, республика» и семейный праздник «Быстрее, выше, сильнее».

На стадионе поселка развернется концертная программа «Мой город — моя республика», а в куполе «Атмосфера» состоится показ для любителей кино «Мой любимый чемпион». В парке арт-пространства будут организованы настольный теннис и другие настольные игры.

В 13 часов в парке «Дружба» откроется выставка «Праздник цветов». В 14 часов на площади у ДК имени Гассара начнут работу игровые площадки и ГТО, куб с дронами, мастер-классы.

В 15.30 на «Аллее славы» высадят деревья, а в 16 часов запланировано открытие мемориальных досок бойцам СВО на Мемориальном комплексе памяти участников войн в Афганистане и Чечне.

В 17 часов начнется праздничный концерт.