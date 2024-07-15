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Певица Алина Давыдова участникам СВО: Ребята, вернитесь живыми и здоровыми!
Артистка татарской эстрады Алина Давыдова на телемарафоне «Вступай в армию победы!» пожелала ребятам — участникам специальной военной операции вернуться живыми и здоровыми. Она также рассказала историю появления татарской версии популярной песни «Матушка-земля».
«Это песня в патриотическом духе. Когда песню выложили в интернет, сопроводив ее красивыми дагестанскими танцами, я сказала, что надо сделать перевод на татарский язык, чтобы там звучали слова “Мой Татарстан, моя Россия”. Гульфия апа Шакирова быстро и легко написала текст. Песня стала невероятно популярной. Для нашего народа я выпустила эту песню на татарском языке. С исполнительницей оригинала Татьяной Куртуковой связаться пока не удалось. Может быть, когда она будет в наших краях, исполним эту песню дуэтом», — поделилась певица.
Алина Давыдова исполнила песню в прямом эфире радио «Булгар» в рамках телемарафона «Вступай в армию победы!».
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».
Зиля Мубаракшина
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