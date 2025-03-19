Певец Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что размер его пенсии – 16 тыс. рублей. По его словам, это меньше, чем у их охранника, который получает 20 тыс. рублей, цитирует спикера aif.ru.

«Моя пенсия — 16 тысяч рублей. Даже у нашего охранника больше, 20 с чем-то тысяч», — сказал автор хита «Плот».

Он объяснил, что лишился соцвыплаты, так как продолжает работать. Еще у артиста нет почетного звания, за которое дают прибавку – 30 тыс. рублей.

«Это нормальные деньги, которые нельзя игнорировать. Это здорово, что такое есть в Москве. Почему у меня нет звания? Хороший вопрос», – отметил артист.

Ранее Лоза подавал документы, чтобы получить звание заслуженного артиста России, но ему выдали только грамоту.

До этого сообщалось, что средняя пенсия в Татарстане в номинальном выражении на 1 июня 2024-го составляет 20 768 рублей. Причем у работающих пенсионеров, проживающих в республике, размер пенсии достигает 17 957 рублей, а у неработающих – 21 430 рублей, следует из статистики Росстата.