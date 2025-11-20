news_header_top
Общество 20 ноября 2025 10:42

Shaman поделился историей своего предложения Екатерине Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, в интервью РИА Новости поделился подробностями того, как сделал предложение своей возлюбленной, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

По его словам, все произошло дома за ужином после его возвращения из очередного тура.

«Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки», – рассказал музыкант.

Он пришел домой с букетом цветов, сел за стол с возлюбленной, поужинал, «более-менее дух перевел и сделал предложение». На что Мизулина ответила согласием.

Пятого ноября Shaman и Мизулина сообщили, что расписались в одном из отделений ЗАГС в Донецке.

