Певец Ринат Рахматуллин рассказал, с кем едет на СВО

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Певец Ринат Рахматуллин в соцсетях рассказал о ходе своей поездки в зону проведения специальной военной операции. Ранее на одном из концертов он рассказал о своем намерении съездить на Украину.

«Мы говорим, что у нас все хорошо, живем замечательно. Но есть разные ситуации. Вот идет война. Я тоже собрался на СВО, еду туда. 7 июля с гуманитарной помощью отправлюсь на Украину. Обязательно надо съездить к нашим землякам. Я долго думал об этом. Мне это необходимо, я должен быть там. Я еду не служить. Поеду, выступлю, передам наши подарки, машину», – сказал артист.

Ранее Рахматуллин сообщил, что они проехали Волгоград, и направляются в Ростов. Артист едет в зону СВО вместе с бойцом, который возвращается на поле боя после ранения, а также со своим другом Фанисом Фаритовичем.

«Спасибо за то, что ты с нами», – говорит в видеоролике певец их спутнику – бойцу СВО.