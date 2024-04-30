Ринат Рахматуллин о полугодовой отсидке в колонии: «Нисколько не жалею, что побывал там»

Певец Ринат Рахматуллин, приговоренный к шести месяцам колонии-поселения за нетрезвое вождение и создание аварийной ситуации, вышел на свободу

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Ошибки бывают у каждого. Надо это понимать и не винить человека»

Ринат абый, как-то вы сказали: «Возможно, мне и надо было попасть в колонию». Какие выводы для себя сделали?

Очень много думал. И о прошлом, и о будущих днях… После того как попал в колонию, в мой адрес было много критики. На это я могу сказать – я не совершал тяжкого преступления, никого не убивал, я попал в аварию. Ошибки бывают у каждого, надо это понимать и не винить человека.

Это событие научило меня различать, кто есть кто. Я убедился, что у меня есть настоящие друзья. И люди, которые только притворялись друзьями. Когда я попал туда, они все разбежались. Кто-то был рядом со мной из-за денег, а кто-то из-за моей популярности. Тех, кто бросил меня в трудном положении, я вычеркнул из своего списка.

По-другому начал смотреть на мир. Научился стоять на своем. Я имел привычку уступать, якобы люди плохо подумают обо мне. Оказывается, нельзя так жить, надо прямо говорить человеку в лицо то, что хочешь сказать.

Я нисколько не жалею, что побывал там. Это был большой урок для меня. Эти шесть месяцев сильно изменили мою жизнь. Сделал анализ своей жизни, поступков, приоритетов. Если выпил, ни в коем случае нельзя садиться за руль… Алкоголь добавляет храбрости, после пары рюмок мы становимся героями, хочется показать себя… Хочу обратиться ко всем, кто читает это, – никогда не садитесь за руль нетрезвыми…

Слава Аллаху, обошлось без жертв. А если бы я сбил человека? Я бы не простил себя, всю жизнь ненавидел бы себя за это… Хорошо, что отсидел всего шесть месяцев. Там есть такие, кто осужден на пять, восемь лет. На ком-то один труп, на ком-то – три… Один сбил двоих детей. Судьба, видимо, от нее никак не уйдешь… А если бы сам остался инвалидом? Кому ты тогда нужен? Будешь всю жизнь в потолок глядеть. Так что осторожно нужно ездить и обязательно говорить: «Алла сакласын».

На территории колонии была мечеть, я ходил туда. Каждую неделю в выходной к нам из Мамадыша приезжал хазрат, читал вагаз, призывал к религии. Как намаз совершать, молитвы читать, тахарат брать – все рассказал. Я слушал очень внимательно, там я серьезно заинтересовался религией.

Мой друг из Буинска после отсидки стал религиозным, он потом даже мечеть на свои деньги построил. Он приходил проведать меня, рассказывал про себя, тоже призывал стать верующим.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Даже свой синтезатор смог получить из дома»

В каких условиях вы там жили? Чем занимались?

Скажу честно – меня там все узнавали. И руководство, и осужденные – все относились с уважением. В шесть утра зарядка. Завтрак в столовой. Кормили три раза в день. В колонии не только мужчины, но и тридцать с лишним женщин, они готовили еду для всех.

У поселения своя ферма, там держат скот для мяса и молока. В огороде выращивают картошку, помидоры, огурцы, капусту, морковь, свеклу, другие овощи, горох. Питание полностью на выращенных в поселении продуктах. Даже хлеб пекут сами. Там никто не сидит без дела, работы всем хватает.

Вы тоже работали?

Я был на выдаче инструментов. Утром выдаешь их осужденным, вечером они возвращают, расписываются. Меня не поставили на тяжелую работу.

Многие работают на ферме, в крупяном складе. У поселения есть поля, сейчас там начинаются посевные работы.

Четыре раза в день проходит поверка. Отбой в 10 вечера. В нашей секции было 14 человек, спали на двухъярусных кроватях.

Ты там не ходишь ни под конвоем, ни строем. Но колония – все равно колония, приходится жить по режиму. Например, за курение в неположенном месте или за то, что не надел бушлат с бейджиком, могут наказать. За неявку к поверке или отсутствие на работе тоже могут наказать.

Вы получали наказания?

Нет, я не получал. Когда я уезжал, один из сотрудников сказал мне: «Ринат абый, вы в строю всегда стояли в первом ряду. Мне было так трудно называть вашу фамилию во время поверки – вы же наш любимый певец, я даже фамилию не хотел озвучивать. Это не ваш мир, не ваше место, ваше место на сцене».

В одном углу у нас стоял телевизор. Был свой буфет, можно было поставить чайник, попить чаю. Был холодильник, чтобы хранить продукты из передач. В общем, не такие уж строгие условия. Я даже свой синтезатор смог получить из дома. Мне дали небольшую комнату, я мог там заниматься творчеством.

«Написал песню «Письмо из тюрьмы»

У вас родились там новые песни?

За это время были написаны семь песен. Первое время, видимо, из-за переживаний, вдохновения не было, был застой. Потом уже постепенно стало появляться желание писать. Первой написалась песня «Письмо из тюрьмы». Слова и музыка мои. Остальные о любви, я вложил в них свои чувства и переживания. Еще написал песню для исполнения дуэтом. Мне разрешили привезти мой микрофон, колонку, на всех праздниках я давал концерты.

Не появилось желания что-то изменить в вашем стиле исполнения, внести что-то новое?

У меня уже есть свой стиль, он в чем-то перекликается с шансоном. Не хочу особо отходить от него. Идеи есть, конечно. Хотелось бы более широко вести концертную деятельность. Сейчас мы с Марселем Махмутовым готовим новую программу. Планирую осенью выйти к своему зрителю с абсолютно новым сценарием, новыми экранами, с художественными сюжетами. Будем снимать клип к песне «Письмо из тюрьмы». У меня есть песня, посвященная СВО, на нее тоже собираемся снять клип. Буду выступать на концертах, сабантуях. На ближайшее время примерно такие планы.

Вы уже опубликовали график гастролей. Пока вы были в колонии, кто вел ваши дела?

Мой администратор и любимый человек вела все мои дела. Составляла договоры по концертам, выступлениям. Мой телефон был у нее, она принимала все звонки. Время моего освобождения было известно. В мае отправляемся в Нижегородскую область, в конце мая – Пенза.

У вас, кроме концертов, есть источник дохода?

Нет, я занимаюсь только творчеством. И пишу песни на заказ. Песни у меня всегда востребованы. В колонии тоже писал на заказ. 29 апреля в Старокулаткинском районе Ульяновской области будет встреча одноклассников, специально для них написал в колонии песню. 29 апреля поеду, выступлю с ней.

Фото: из личного архива Рината Рахматуллина

«Нормальный мужчина должен ревновать. Но нельзя выходить за рамки»

К вам приезжали близкие? Ваша возлюбленная, дети?

Моя любимая приезжала каждую неделю на краткосрочные и длительные свидания. Все время была на телефоне. Мои дочери приезжали, друзья. Благодаря всем моим близким шесть месяцев пролетели незаметно.

Машина, на которой вы попали в аварию, была зарегистрирована на имя дочери. Она не столкнулась с проблемами из-за этого? Не было обиды на вас?

Хорошо еще, что была зарегистрирована на дочь, иначе ее конфисковали бы. Машину удалось сохранить. Отношения с дочерью хорошие, она не в обиде.

Пока вы были там, общение с вами мы вели через вашу девушку. Вы рассказывали, что между вами большая разница в возрасте. Вы там, а она – здесь, на свободе, не ревновали ее?

Моя любимая – моя главная поддержка. Я ей доверяю как себе самому.

Некоторая ревность, конечно, есть. Нормальный мужчина должен ревновать, но и ревность бывает разной. Нельзя выходить за рамки. Моя любимая все время была со мной на связи. Мы с ней практически весь день общались по телефону. Выходил на связь через местный телефон, в день у меня на телефон уходила тысяча рублей. Моя любимая (Ринат Рахматуллин пока не хочет раскрывать ее имя, – прим. ред.) без моего ведома никуда не ходила. Пока я был здесь, вернулась к родителям и жила с ними.

Вы также говорили, что планируете создать семью.

Мы с любимой уже давно вместе. А семья… скоро. Думаю, в этом году это случится.

«Однажды я ему прямо сказал: «Ты же воруешь»

А ваши зрители вас поддержали? Что они вам писали?

Разное приходилось слышать о себе. Даже были слухи, что я сбежал. Комментарии для этого и существуют, пища для обсуждения. Кто-то на твоей стороне, а кто-то осуждает. Нет идеальных людей на свете, меня тоже не все подряд любят.

Был человек, который представился как ваш концертный директор и писал довольно неприятные вещи о вас. Кажется, такое его поведение вас сильно расстроило.

Это человек, которого я трижды прогонял и трижды принимал обратно. Я человек мягкий, сочувствующий, пожалел его. И мама его попросила помочь ему.

Это не концертный директор, у меня в коллективе вообще нет такой должности. Он сам себя так представил, на самом деле он работал ведущим на моем концерте.

Он не очень чист на руку, был пойман на воровстве, сидел. Говорят, крал вещи у ныне уже покойной артистки Эльмиры Сулеймановой. Да, когда я находился в колонии, он, называя себя моим концертным директором, действуя от моего имени, решал свои проблемы. Его ищут и чистопольская ГИБДД, и ребята из Ульяновска. Кидает людей, например говорит, что поедет на банкет, берет предоплату и не приезжает.

Не хочу с этим человеком больше общаться и близко к себе подпускать. У него долги по всей России.

Однажды я ему прямо сказал: «Ты же воруешь». Он не отрицает. «Да, я вор. С детства воровал, ничего с этим поделать не могу». Когда он пришел, у меня в группе также пропадали вещи.

Мне было обидно, когда узнал, что он в интервью рассказывал разные небылицы про меня. Человек неблагодарный. Люди в моей группе тоже говорили: «Зачем вы его принимаете обратно?» Я человека жалею, не хочу бросать его в суровые волны жизни. Вот и результат.

«После той аварии ни грамма не пил»

Как думаете, может ваша ситуация послужить росту вашей популярности как артиста?

Ожидаем, что будет так. Я еще не слышал о таких, кто освободился из колонии и вышел на сцену (смеется). Собирающийся заново завоевать сердце зрителя Ринат Рахматуллин пока первый. У меня есть свой любимый зритель. Что бы ни было, думаю, он все равно остается мне верен.

Конечно, есть отсидевшие, они просто не афишируют это. А мой случай оказался очень резонансным, прогремел на всю Россию…

Я не пытался откупиться, как некоторые, подкупать судей и так далее. Я сказал себе, что заслужил это наказание, и согласился с решением суда. Отсидел с первого дня до последнего. Значит, так должно было быть.

О вас говорят, что вы человек хороший, добрый. Почему же вы постоянно попадаете в неприятные ситуации? Может, обидели кого-то и это преследует вас?

Это даже не от того, обидел ты кого-нибудь или нет. Это называется карма. Это может идти по линии рода. Может быть, у моих совсем древних предков были какие-то нехорошие дела, и я за них расплачиваюсь. Я сам так-то никому ничего плохого не делал. Наоборот, зная мою доброту, считая это моей слабостью, многие пользовались этим. Но теперь я уже знаю, как с такими людьми разговаривать. И на эстраде, и в обычной жизни. Я тот же прежний открытый, добрый Ринат, но некоторые свои качества придется изменить.

Не собираетесь бросить пить, Ринат абый? Ваши друзья тоже говорят: «Рината губит только то, что он пьет».

Пить всегда не к добру. Из-за этой пагубной привычки я потерял многое. У меня за эти годы было 30 аварий, и я сейчас просто рад, что не случилось непоправимое, отделался шестью месяцами колонии. Аллах меня уберег.

После той аварии я ни грамма не пил. Если ставишь себе цель, ты об этом даже не думаешь. Иногда человек пьет даже от скуки, потому что ему нечем заняться. Человек, увлеченный каким-то делом, не пьет. Дальше, даст бог, собираюсь вести трезвый образ жизни.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского