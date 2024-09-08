Певец Булат Байрамов: Выборы - это праздник

Фото: стоп-кадр трансляции

Гостями марафона «Всей семьей на выборы!» на радио «Булгар» стали популярные артисты татарской эстрады Лейсан Гимаева и Булат Байрамов, а также их дочь Тансылу. Телемарафон в день выборов депутатов Госсовета Татарстана проходит на каналах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

«Сразу после эфира отправимся на избирательный участок. Паспорта приготовили еще вчера. Выборы - это праздник. Чтобы жизнь была благополучной, мы участвуем в выборах. Должны победить достойные кандидаты», – сказал Булат Байрамов.

Байрамовы принесли в студию гостинец - балиш. Они отметили, что эта традиционная татарская выпечка объединяет семью за большим столом.

Телемарафон стартовал в 7.00 и будет идти до 20.30, в общей сложности продлится 13 часов.

Избирательные участки по всей республике открылись в 7 утра. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 50 - по одномандатным округам.

Юлай Низаев