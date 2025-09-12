Певцу Шарлоту* отказали в участии в СВО

Певец Эдуард Шарлот*, осужденный по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, выражал желание отправиться на специальную военную операцию, однако получил отказ. Об этом РИА Новости сообщил его отец Валерий Шарлот.

«Разговор такой был. Хотел поехать на СВО, потом нет, потом вроде опять появилось такое желание, но ему сказали “нет”… Там было непонятно, в качестве кого он поедет», – рассказал собеседник агентства.

Эдуард Шарлот* в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно.

Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением паспорта и возбуждением ненависти. Самарский суд приговорил его к 5,5 года колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. В августе региональная прокуратура сообщила, что суд Тольятти постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга