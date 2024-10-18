Певцу Эдуарду Шарлоту* грозит до шести лет колонии за сожжения паспорта РФ

Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, ждет до шести лет колонии.



Как сообщают РИА Новости, его доставили в Самарский областной суд. На вопросы о своем самочувствии он отвечать не стал.



В пятницу суд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и сожжении российского паспорта. За это ему грозит до 6 лет колонии.



В 2023 году артист неоднократно выкладывал в соцсетях видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России. На них Эдуард разрывает Георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.



Певец признал вину, сказав, что совершил преступления неумышленно.



* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга