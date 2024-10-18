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Происшествия 18 октября 2024 13:22

Певцу Эдуарду Шарлоту* грозит до шести лет колонии за сожжения паспорта РФ

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Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, ждет до шести лет колонии.

Как сообщают РИА Новости, его доставили в Самарский областной суд. На вопросы о своем самочувствии он отвечать не стал.

В пятницу суд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и сожжении российского паспорта. За это ему грозит до 6 лет колонии.

В 2023 году артист неоднократно выкладывал в соцсетях видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России. На них Эдуард разрывает Георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Певец признал вину, сказав, что совершил преступления неумышленно.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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