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Певцу Эдуарду Шарлоту* грозит до шести лет колонии за сожжения паспорта РФ
Певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, ждет до шести лет колонии.
Как сообщают РИА Новости, его доставили в Самарский областной суд. На вопросы о своем самочувствии он отвечать не стал.
В пятницу суд рассмотрит дело Шарлота*, обвиняемого в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и сожжении российского паспорта. За это ему грозит до 6 лет колонии.
В 2023 году артист неоднократно выкладывал в соцсетях видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России. На них Эдуард разрывает Георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео артист прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Певец признал вину, сказав, что совершил преступления неумышленно.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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