Петушенко: Число проездов по М-12 уже превысило 24 млн с момента запуска движения

Новая трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани очень востребована у пользователей. С момента запуска движения число проездов по ней уже превысило 24 млн. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью «Известиям».

Спикер подчеркнул, что за последние годы фиксируют рост трафика на всей дорожной сети «Автодора». Так, с января по сентябрь 2024-го общее число проездов авто по всей сети составило уже 327 млн. Для сравнения: за весь 2023-й было 285 млн проездов.

Самое интенсивное движение летом, пик приходится на август, продолжает Петушенко. Так, в последний летний месяц 2024-го среднесуточная интенсивность дорожного движения на М-4 «Дон» выросла на 12% по сравнению с августом 2023 года, а на М-11 «Нева» — на 5%.

Отметим, что еще в октябре этого года пресс-служба «Атодора» сообщила о более 20 млн поездок по М-12 «Восток» от Москвы до Казани с момента запуска движения. По данным госкомпании, в среднем в сутки по данной скоростной дороге проезжает около 10 тыс. машин.