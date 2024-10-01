Более 20 млн раз проехали автомобилисты по М12 с запуска движения

Более 20 млн раз проехали автомобилисты по участку скоростной автодороги М12 «Восток» от Москвы до Казани с момента запуска движения. В среднем в сутки по этой трассе проезжает около 10 тыс. машин, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В число самых популярных маршрутов среди автомобилистов по М12 входят направления в Московской, Владимирской областях и Татарстане. На первом месте маршрут Москва – Электроугли», – говорится в сообщении.

В Татарстане самая большая интенсивность движения отмечена по мосту через реку Волгу на маршруте между городом Тетюши и аэропортом Казани. Здесь автомобилисты проехали более 526 тыс. раз.

Наибольшая интенсивность движения с момента открытия дороги от Москвы до Казани наблюдалась в преддверии майских праздников и начала учебного года. Так, 28 апреля зафиксировано более 112 тыс. проездов. А 30 августа на М12 был установлен рекорд – свыше 117 тыс. проездов всех видов транспорта по различным маршрутам.

Участок скоростной трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани построен по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Дорога проходит по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Сейчас продолжается ее строительство до Екатеринбурга.

Напомним, 21 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.