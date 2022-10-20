Петербургский суд признал действия нацистов во время блокады Ленинграда геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов во время блокады Ленинграда геноцидом советского народа и военным преступлением. На слушании рассмотрели большое количество секретных материалов и допросили специалистов, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение иска, который подала петербургская прокуратура, началось 3 октября. Выступая в суде, городской прокурор Виктор Мельник заявил, что число жертв блокады оказалось куда больше, чем считали эксперты.

По последним данным, действия нацистов в северной столице привело к гибели более 1 млн человек, а не 649 тыс., как было объявлено на Нюрнбергском процессе. Ущерб, причиненный городу и его жителям, прокуратура оценила в 35,3 трлн рублей по нынешнему курсу.

Преступления нацистской Германии ранее признавались геноцидом и судами других российских регионов. Это происходило в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской и Орловской областях, Краснодарском крае и Крыму.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу вспомнить о миллионах советский граждан, которых погубили нацисты, прежде чем обвинять Россию в неэтичных действиях.