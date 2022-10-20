Медведев заявил о 30 млн граждан СССР, погибших от действий нацистской Германии

Заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «российская власть использует голод и холод как оружие», заявил о 30 млн жителей Советского Союза, погибших от действий немецких нацистов.

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — написал экс-президент в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, Шольц вслед за министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упреков».

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Москва «использует энергию как оружие» и больше не является надежным торговым партнером.

Upd (14.23): Советские историки оценивали число погибших во время Великой Отечественной войны граждан СССР в 27 млн человек. Современные исследователи склонны считать, что эта оценка несколько завышена.