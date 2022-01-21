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Путешествия и туризм
21 января 2022  22:42

Петербург вошел в топ городов для поездок по программе туристического кешбэка

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Санкт-Петербург в первые дни пятого этапа туристического кешбэка вошел в топ-3 самых популярных городов для внутреннего туризма. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Туроператоры подвели итоги продаж за первые несколько дней акции. По их агрегированным оценкам, по программе туристического кешбэка Санкт-Петербург в первой тройке по бронированиям среди городских направлений», — отметили в ассоциации. 

Большая часть бронирований мест в гостиницах и отелях северной столицы приходится на весну. «Сейчас 90% заявок на Петербург у нас приходится за заезды во второй половине весны», — уточнили в АТОР.

Большинство туристов, планирующих отправиться в Санкт-Петербург, — это жители  Москвы, Подмосковья (около 50%), а также путешественники с Дальнего Востока и Урала, из центральной и южной части России.

Новый этап туристического кешбэка стартовал 18 января. Программа предполагает частичный возврат средств за приобретение туров по городам страны.

 

#путешествие #Туризм #Санкт-Петербург
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